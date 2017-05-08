Путин не стал упоминать лидеров Украины и Грузии в поздравлении с Днем Победы

Президент России Владимир Путин направил поздравления с Днем Победы главам стран СНГ, а также гражданам Грузии и Украины, сообщается на сайте Кремля.

«Путин поздравил лидеров Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, а также граждан Грузии и Украины с 72-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне», — отмечается в сообщении.

«В поздравительных посланиях президента России подчеркивается, что День Победы – священная дата и символ беспримерного героизма наших отцов и дедов, сражавшихся плечом к плечу на фронтах войны и самоотверженно трудившихся в тылу во имя спасения Родины и всего человечества от фашизма», — говорится в сообщении пресс-службы.