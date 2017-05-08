08 мая 2017, 11:19
Путин предложил Макрону преодолеть взаимное недоверие
Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму избранному президенту Франции Эммануэлю Макрону, сообщается на сайте Кремля.
В поздравлении говорится, что Макрон избран главой государства «в непростой для Европы и для всего мирового сообщества период».
«Нарастание угроз терроризма и воинствующего экстремизма сопровождается эскалацией локальных конфликтов и дестабилизацией целых регионов. В этих условиях особенно важно преодолеть взаимное недоверие и объединить усилия для обеспечения международной стабильности и безопасности», — отмечается в телеграмме.
Также Путин пожелал Макрону крепкого здоровья, благополучия и успехов в ответственной деятельности во главе государства.
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