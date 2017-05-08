Роспотребнадзор посоветовал не пить сырое козье молоко из-за клещей

Роспотребнадзор выпустил рекомендацию не пить сырое козье молоко в регионах, где распространен клещевой энцефалит. Об этом сообщает РИА Новости.

«Клещи нападают на мелкий рогатый скот при выпасе на траве. В случае, если клещ инфицирован, вирус может попасть в сырое молоко», — отметили в ведомстве.

Там призвали кипятить сырое молоко.

2 мая Роспотребнадзор предупредил об активности клещей, которые помимо энцефалита переносят болезнь Лайма и другие инфекции. Насекомые живут главным образом в траве.