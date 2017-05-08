Россия внесла в Совбез ООН проект по созданию в Сирии зон безопасности

Россия внесла в Совет Безопасности ООН проект резолюции о создании в Сирии зон деэскалации, в которых должны прекратиться военные действия сирийской правительственной армии и вооруженной оппозиции.

«Подтверждаем, что проект резолюции внесен», — заявили ТАСС в пресс-службе постоянного представительства России при ООН.

Там отметили, что голосование по документу может пройти 8 или 9 мая.

Резолюция о создании зон деэскалации в Сирии была принята в Астане 4 мая. Документ утвердили участники межсирийских переговоров — Россия, Иран и Турция. Представители сирийской оппозиции его не приняли.

Согласно тексту резолюции, размещенному на сайте МИД РФ, в Сирии устанавливаются зоны перемирия в провинции Идлиб, на севере провинции Хомс, в восточной Гуте и на юге Сирии (провинции Деръа и Кунейтра).

«В границах зон деэскалации:

- прекращаются боевые действия между конфликтующими сторонами... в том числе применение любых видов вооружений, включая авиационные удары;

- обеспечивается быстрый, безопасный и беспрепятственный гуманитарный доступ;

- создаются условия для оказания населению медицинской помощи и удовлетворения первоочередных нужд граждан», — говорится в документе.