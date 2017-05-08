Захарченко сообщил о шести сработавших бомбах у «Саур-Могилы»

На трассе вблизи мемориала «Саур-Могила» на территории самопровозглашенной ДНР сработали шесть взрывных устройств, начиненных поражающими элементами. Об этом сообщил глава ДНР Александр Захарченко, передает «Интерфакс».

По трассе должен был ехать сам Захарченко.

«Шесть взрывных устройств сработали, они были начинены поражающими элементами. На 9 мая будут усилены меры безопасности», — заявил он.

Как сообщает «Донецкое агентство новостей», с утра на территории мемориального комплекса прошли торжества по случаю победы в Великой отечественной войне.

Мероприятие посетили около 15 тысяч человек. «Среди них руководители министерств, ведомств, депутаты Народного совета, представители местных администраций, ветераны ВОВ, общественники», — отмечает издание.

По информации источника агентства, на трассе сработали фугасы.

«Они были не радиоуправляемые, а заведены на определенное время», — сообщил собеседник ДАН.

В результате взрыва никто не пострадал.