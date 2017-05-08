ФОМ сообщил о положительной оценке роли Сталина в войне у 50% россиян

Фонд «Общественное мнение» (ФОМ) провел опрос, приуроченный ко Дню Победы. В ходе исследования 50% респондентов положительно оценили роль Иосифа Сталина во время Великой Отечественной войны.

Это на 10% больше, чем в 2005 году, отмечает ФОМ.

На вопрос «Как вы оцениваете деятельность И. Сталина в качестве руководителя страны во время Великой Отечественной войны — положительно, отрицательно или отчасти положительно, отчасти отрицательно?» ответы распределились следующим образом:

- положительно — 50%,

- отчасти положительно, отчасти отрицательно — 32%,

- отрицательно — 8%,

- затрудняюсь ответить — 11%.

О том, что роль Сталина в победе в войне оценивается правильно и справедливо, заявили 55% респондентов (в 2005 году — 28%). Несправедливой оценку его роли назвали 19% опрошенных (в 2005-м 22%). Затруднились с ответом 26% (50% в 2005 году).

День Победы 56% опрошенных россиян считают в первую очередь народным праздником, треть (35%) — государственным, еще 6% — семейным.

В праздничных мероприятиях, посвященных празднованию Победы, решили принять участие 79% опрошенных.