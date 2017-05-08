«Ельцин Центр» извинился перед музеями Европы за Никиту Михалкова

Музей первого президента России Бориса Ельцина («Ельцин Центр») извинился перед коллегами в Европе за слова режиссера Никиты Михалкова, который сравнил премию, присужденную «Ельцин Центру» с наградой Третьего рейха. Об этом сообщается на сайте музея.

«Ельцин Центр» стал номинантом премии «Лучший европейский музей 2017» «за заметные достижения в деле укрепления общественной роли музея» и получил один приз имени сооснователя премии Кеннета Хадсона.

Михалков 7 мая в эфире радио «Говорит Москва» заявил, что присуждение музею европейской награды — лучшее доказательство его слов о пагубном влиянии музея на молодежь.

«Я абсолютно не удивлен, что "Ельцин Центр" получил премию имени Кеннета Хадсона. Я не удивлен и реагирую на это точно так же, как если бы я узнал, что гражданин Советского Союза, какой-нибудь Коцюбайло, ставший полицаем, получил железный крест от Вермахта», — сообщил режиссер.

В ответ «Ельцин Центр» выступил с заявлением.

«Кинорежиссер по сути позволил себе оскорбительные высказывания не только в адрес Ельцин Центра, но и в адрес десятков прекрасных европейских музеев, которые на протяжении сорока лет побеждали в этом конкурсе. Режиссеру даже не пришло в голову поинтересоваться, что именно представляет собой конкурс "Лучший европейский музей" и какие проекты были удостоены его высоких наград», — отмечается на сайте музея.

«Как представители России, удостоенные высокой награды, хотим принести свои извинения нашим европейским коллегам, которых публично оскорбил и унизил человек, имеющий паспорт нашей страны», — заявили в «Ельцин Центре».