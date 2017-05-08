СК отказал школьнику из Томска в проверке Медведева на коррупционность

Одиннадцатиклассник из Томска Сергей Чайковский, являющийся волонтером местного штаба Алексея Навального, вместе с еще одним активистом обратился в Следственный комитет России с просьбой расследовать факты из фильма Навального «Он вам не Димон». В фильме утверждается, что премьер Дмитрий Медведев через некоммерческие фонды контролирует и пользуется обширными поместьями в России и за рубежом.

Как сообщает томский сайт «ТВ2», из регионального управления СК заявителям пришел ответ, в котором говорится, что в обращении нет «достаточных сведений о совершении… Медведевым Д. А. какого-либо преступления».

После этого Чайковский написал открытое письмо Медведеву, которое появилось на сайте «ТВ2».

В письме школьник просит Медведева уйти в отставку. Также он заявляет, что будет обжаловать решение СК.

«Сейчас мне 18 лет. Хоть я совсем молод, но поверьте, за свою жизнь я видел многое, кроме самого главного в демократическом государстве — сменяемости власти. Сейчас в нашей стране не самые лучшие времена, и в этом отчасти Ваша заслуга и Владимира Владимировича. Нет, я не хочу обвинять Вас во всех бедах и говорить, что Вы во всем виноваты», — говорится в послании.