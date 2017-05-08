08 мая 2017, 19:10
Российский турист погиб при спуске на каяке в Грузии
На западе Грузии во время спуска по реке Бжужа погиб российский турист, сообщает «Грузия Online».
По информации издания, погибший принимал участие в турнире по каякингу, который проходил 4-6 мая.
Всего в сегодняшнем сплаве принимали участие два российских туриста. Они столкнулись с каменой глыбой, в результате чего один турист погиб, второй получил незначительные повреждения.
На сайте соревнований сказано, что Bzhuzha race — это международная экстремальная гонка на каяках. В этом году она проходила впервые.
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