Российский турист погиб при спуске на каяке в Грузии

На западе Грузии во время спуска по реке Бжужа погиб российский турист, сообщает «Грузия Online».

По информации издания, погибший принимал участие в турнире по каякингу, который проходил 4-6 мая.

Всего в сегодняшнем сплаве принимали участие два российских туриста. Они столкнулись с каменой глыбой, в результате чего один турист погиб, второй получил незначительные повреждения.

На сайте соревнований сказано, что Bzhuzha race — это международная экстремальная гонка на каяках. В этом году она проходила впервые.