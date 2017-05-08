Самолет «Аэрофлота» вернулся в Уфу из-за неисправности

Самолет «Аэрофлота», вылетевший из Уфы в Москву, вернулся в аэропорт отправления из-за технической неисправности. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу уфимского аэропорта.

Неисправность возникла после взлета. О ее характере и модели самолета не сообщается.

На борту находилось 81 пассажир, из них 9 детей. Пострадал ли кто-нибудь, неизвестно.

Всех пассажиров планируется отправить в Аэрофлот" в 19:15 и 22:55 по местному времени (17:15 и 20:55 мск).