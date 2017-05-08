08 мая 2017, 18:33
Турция отгородится стеной от Ирана для сдерживания курдов
Турецкие власти намерены построить стену на границе с Ираном для сдерживания атак курдских боевиков, пишет Hürriyet Daily News со ссылкой на источник в турецком руководстве.
По его словам, Рабочая партия Курдистана, которую в Турции считают террористической организацией, имеет множество лагерей в Иране, вблизи границы с Турцией.
Численность боевиков источник оценил в 800-1000 человек.
По его словам, они производят атаки на турецкой территории, после чего скрываются в Иране.
Для сдерживания курдов Анкара планирует построить 70-километровое заградительное сооружение в турецких провинциях Агры и Ыгдыр.
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