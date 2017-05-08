Россиянина осудили в Эстонии на пять лет за шпионаж

Харьюский уездный суд Эстонии признал виновным в шпионаже в пользу России 30-летнего гражданина РФ Артема Зинченко. Суд приговорил его к пяти годам тюрьмы, передает Postimees.ee со ссылкой на эстонскую прокуратуру.

Отмечается, что дело рассматривалось в порядке согласительного производства. То есть подсудимый заключил сделку со следствием.

По данным следствия, в 2009 году Зинченко был завербован ГРУ и с 2013 года активно сотрудничал с российской спецслужбой.

Он, согласно обвинению, собирал информацию о государственных и жизненно важных объектах на территории Эстонии, а также о перемещении военной техники.

В 2013 году Артем Зинченко получил в Эстонии вид на жительство.