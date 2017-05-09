Курс биткоина впервые пробил отметку в 1700 долларов

Курс виртуальной валюты биткоин 9 мая впервые превысил отметку в 1700 долларов. Об этом сообщает Business Insider.

Сегодня валюта подорожала сразу на 3,5% и достигла 1720,82 долларов.

По данным ресурса, биткоин растет без видимых на то причин. Возможно, курс поддерживают ожидания трейдеров, которые по-прежнему ожидают, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США разрешит работу первого в мире биржевого фонда биткоинов. Кроме того, на курс повлияло мартовское решение Японии признать биткоин официальным платежным средством.