Теффт призвал народы РФ и США сплотиться

Посол США в России Джон Теффт считает акцию «Бессмертный полк» олицетворением того, какую высокую цену пришлось заплатить народам СССР для победы во Второй мировой войне. Об этом он написал в своем блоге в «Живом журнале».

«Видя, как десятки тысяч россиян идут под взорами стольких ушедших героев, вспоминаешь о том, каких человеческих потерь стоила Вторая мировая война и что особенно высокую цену заплатили народы Советского Союза», — отметил дипломат.

Теффт заявил, что стоит помнить о том, ради чего воевали предки: «Они боролись за идею мира и свободы во всем мире — мире, будущее которого решается не под дулом автомата, а на избирательных участках; не диктаторами и их армиями, ведущими завоевания, а самими людьми, которые вправе сами определять свою судьбу».

По словам Теффта, и сегодня россияне и американцы могут сплотиться, как в те годы: «Несомненно, мы можем сделать то же самое и сегодня, последовав их примеру».