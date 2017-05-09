Опубликованы первые итоги выборов президента Южной Кореи

Согласно данны экзит-поллов, победу на выборах президента Южной Кореи одерживает кандидат от основной оппозиционной Демократической партии «Тобуро» Мун Чжэ Ин. Об этом сообщает BBC News.

Он набирает 41,4% голосов избирателей, тогда какближайший соперник, представитель консерваторов Хон Чжун Пхё, - 23,3%. Третий кандидат - Ан Чхоль Су от центристской «Народной партии» - получает 21,8% избирателей, передает Associated Press.

Официальные данные сообщат вечером 9 мая. ЦИК подтвердит их 10 мая, и новый лидер Южной Кореи вступит в должность.

Отметим, что победа Муна приведет к резкой смене политического курса Южной Кореи, так как он поддерживает сближение и сотрудничество с Северной Кореей и большую независимость от США.