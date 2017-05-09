Путин заявил о неспособности поработить российский народ

Президент Владимир Путин во время своей речи на параде Победы в Москве заявил, что не было и не будет силы, способной поработить российский народ. Выступление президента транслировал телеканал «Россия 24».

«Нет, не было и не будет силы, которая могла бы покорить наш народ», — отметил Путин.

По словам российского лидера, народ стоял насмерть, защищая родную землю, и совершил, казалось, невозможное — «развернул назад кровавое колесо Второй Мировой войны». «Мы никогда не забудем, что свобода Европы и долгожданный мир на планете отвоевали именно наши отцы, деды и прадеды», — сказал Путин.

Кроме того, президент поздравил россиян с праздником и заявил, что сегодняшние реалии требуют от РФ повышать оборонный потенциал.