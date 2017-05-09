В ЕС объявили о скорой отмене виз с Украиной

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини сообщила, что в ближайшие дни ЕС упростит визовый режим с Украиной. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы поддерживаем наших восточных партнеров, укрепляем их экономики и государственные органы, их стойкость, и всего через несколько дней мы объявим о соглашении об упрощении визового режима с нашими украинскими друзьями», — заявила глава дипломатии ЕС.

Могерини поздравила граждан ЕС с днем Европы, отметив, что будущее ЕС зависит от выбора, который предстоит сделать каждому европейцу и который имеет значение для всего мира.