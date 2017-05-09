Навальному провели операцию на глазе в Барселоне
Оппозиционер Алексей Навальный перенес операцию на глаз в Барселоне. Об этом он сообщил в своем Instagram.
Операция прошла накануне.
«Зрение, мне сказали, к сожалению, будет восстанавливаться несколько месяцев. Пока правым глазом вижу только первую строчку (где те самые Ш и Б). На просьбу установить мне рентгеновское или инфракрасное зрение в больнице ответили категорическим отказом», — пишет Навальный.
По словам политика, Барселона является «одним из центров европейской офтальмологии».
Ранее об отъезде Навального за границу для проведения лечения сообщили СМИ, но окружение политика эту информацию не подтверждало.
Сразу отвечаю на очевидный вопрос: нет, мое лечение не заключалось в том, что меня били в правый глаз. Доктор в Барселоне (город этот оказался одним из центров европейской офтальмологии) сказал, что глаз мой починить попробует и вчера сделал операцию. Вот сейчас сняли с меня адскую повязку, но видон все равно специфический. Ну зато можно без всяких пиратских аксессуаров обходиться. Зрение, мне сказали, к сожалению, будет восстанавливаться несколько месяцев. Пока правым глазом вижу только первую строчку (где те самые Ш и Б). На просьбу установить мне рентгеновское или инфракрасное зрение в больнице ответили категорическим отказом. Очередное проявление русофобии. #глаз #правыйглаз #дваглаза #барселона #боярышник
Публикация от navalny4 (@navalny4) Май 9 2017 в 5:07 PDT