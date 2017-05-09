Навальному провели операцию на глазе в Барселоне

Оппозиционер Алексей Навальный перенес операцию на глаз в Барселоне. Об этом он сообщил в своем Instagram.

Операция прошла накануне.

«Зрение, мне сказали, к сожалению, будет восстанавливаться несколько месяцев. Пока правым глазом вижу только первую строчку (где те самые Ш и Б). На просьбу установить мне рентгеновское или инфракрасное зрение в больнице ответили категорическим отказом», — пишет Навальный.

По словам политика, Барселона является «одним из центров европейской офтальмологии».

Ранее об отъезде Навального за границу для проведения лечения сообщили СМИ, но окружение политика эту информацию не подтверждало.