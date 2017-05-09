Путин поднял бокал за великую Россию
Президент Владимир Путин произнес тост за великую Россию на торжественном приеме по случаю 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Трансляцию приема, который прошел в Кремлевском дворце, вел телеканал «Россия 24».
«В День Победы мы обращаемся к ветеранам. Вам адресованы самые теплые поздравления и слова признательности, для вас и цветы, и подарки, и концерты, и салюты. Мы преклоняемся перед вашей доблестью и самопожертвованием, скромностью и силой духа», — отметил Путин.
Президент обратился к ветеранам с благодарственными словами, отметив, что они сделали все, чтобы «сокрушить вероломного врага» и «поставить точку» в войне против нацизма.
«Позвольте предложить тост — за победителей, за мир на нашей земле, за великую Россию», — сказал Путин.
Затем он обошел зал с бокалом и чокнулся с присутствующими.
Поздравил россиян с праздником Победы и премьер Дмитрий Медведев.
День Победы – великий день для нашей страны. С праздником!— Дмитрий Медведев (@MedvedevRussia) 9 мая 2017 г.