Путин поднял бокал за великую Россию

Президент Владимир Путин произнес тост за великую Россию на торжественном приеме по случаю 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Трансляцию приема, который прошел в Кремлевском дворце, вел телеканал «Россия 24».

«В День Победы мы обращаемся к ветеранам. Вам адресованы самые теплые поздравления и слова признательности, для вас и цветы, и подарки, и концерты, и салюты. Мы преклоняемся перед вашей доблестью и самопожертвованием, скромностью и силой духа», — отметил Путин.

Президент обратился к ветеранам с благодарственными словами, отметив, что они сделали все, чтобы «сокрушить вероломного врага» и «поставить точку» в войне против нацизма.

«Позвольте предложить тост — за победителей, за мир на нашей земле, за великую Россию», — сказал Путин.

Затем он обошел зал с бокалом и чокнулся с присутствующими.

Поздравил россиян с праздником Победы и премьер Дмитрий Медведев.