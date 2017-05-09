В Москве из-за погоды перенесли отключение горячей воды

В Москве власти приняли решение перенести отключение горячей воды в жилых домах из-за похолодания. Об этом сообщает РИА Новости.

«В связи с холодной погодой гидравлические испытания переносятся с 10 на 15 мая, то есть горячую воду в домах начнут отключать позже», — пояснил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Изначально в столице планировалось начать профилактические отключения горячей воды с 10 мая.