Кремль объяснил отсутствие авиации на параде Победы

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что отмена пролета авиации над Красной площадью во время парада Победы вызвана плохими метеоусловиями. Его слова приводит «Интерфакс».

По его словам, «для отмены полетов не нужно было приказа ни Верховного главнокомандующего, ни министра обороны: есть условия безопасности по метеоусловиям, когда военная авиация не может выполнять свои задачи».

«Облачность была почти 150 м, а авиация ниже 500 м облачности, по условиям безопасности, лететь не должна», — рассказал Песков.

Как отметил бывший главнокомандующий Военно-воздушными силами Петр Дейнекин, погода в районе Красной площади «резко ухудшилась» перед началом парада. «​Слава богу, что отменили, потому что рисковать ради зрелища смысла не имеет», — считает Дейнекин. По словам военного, ранее отмены пролета самолетов по погодным условиям уже производились.