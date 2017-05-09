09 мая 2017, 14:11
В Москве стартовало шествие «Бессмертного полка»
В Москве стартовало шествие «Бессмертного полка». Участники колонн несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает РИА Новости.
В центре столицы собрались несколько тысяч человек. Они пройдут по Красной площади, куда движутся от станции метро «Динамо» по Ленинградскому проспекту, улице Тверской, улице Тверской-Ямской, через Охотный ряд, Манежной площади.
Затем колонна распределится по Москворецкой набережной и Большому Москворецкому мосту.
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