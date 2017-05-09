В Москве стартовало шествие «Бессмертного полка». Участники колонн несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает РИА Новости.

В центре столицы собрались несколько тысяч человек. Они пройдут по Красной площади, куда движутся от станции метро «Динамо» по Ленинградскому проспекту, улице Тверской, улице Тверской-Ямской, через Охотный ряд, Манежной площади.

Затем колонна распределится по Москворецкой набережной и Большому Москворецкому мосту.