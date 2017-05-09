ЕСПЧ не увидел нарушений в деле обвиненной в теракте Муртазалиевой

Европейский суд по правам человека заявил, что он не обнаружил нарушений в деле Зары Муртазалиевой, обвиняемой в подготовке теракта в московском торговом центре «Охотный ряд». Об этом ;сообщается на сайте ЕСПЧ.

В 2005 году Муртазалиева получила девять лет колонии, и ее защита сразу же обратилась в ЕСПЧ. Позднее по решению Верховного суда срок был сокращен до 8,5 лет. Муртазалиева освободилась в сентябре 2012 года и эмигрировала во Францию.

Как заявляло следствие, женщина завербовала двух жительниц Москвы и убеждала их совершить теракт. Впоследствии на суде обе они отказались от показаний, данных на предварительном следствии.

Организации «Мемориал» и «Союз солидарности» утверждали, что Муртазалиева невиновна. В виновности женщины усомнился и глава Чечни Рамзан Кадыров.

Отметим, по данным «Открытой России», в фабрикации дела против Муртазалиевой мог принимать участие бывший сотрудник УБОП Москвы Саид Ахмаев, который в 2016 году был задержан по подозрению в вымогательстве.