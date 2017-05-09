МВД заявило о 600 тысячах участников «Бессмертного полка» в Москве

Столичное МВД заявило, что в центре Москвы в приуроченной ко дню Победы акции «Бессмертный полк» принимают участие более 600 тысяч человек. Об этом сообщает ТАСС.

«В столице более 600 тысяч человек принимают участие в шествии «Бессмертный полк». Участники активно продолжают присоединяться к колонне «Бессмертного полка», все они держат в руках транспаранты с портретами своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне», — отметили в пресс-центре МВД России.

Таким образом, акция побила прошлогодний рекорд по своей численности. В 2016 году в «Бессмертном полку» приняли участие более 500 тысяч человек.