09 мая 2017, 18:57
В банке РПЦ хранили деньги пенсионные фонды
Облигации банка «Пересвет», одним из акционеров которого является РПЦ, купили более десяти негосударственных пенсионных фондов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.
По их данным, объем инвестиций НПФ в бумаги «Пересвета» оценивается в 15 млрд рублей.
РБК отмечает, что среди НПФ-вкладчиков есть и небольшие, и принадлежащие крупным частным группам фонды. Однако их названия не приводятся.
Отметим, во владении бумагами «Пересвета» ранее признались НПФ финансовой группы «Будущее», группы «Сафмар» и НПФ «Стройкомплекс».
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