В США в хранилище радиоактивных веществ произошло ЧП

В США в Хэнфордском комплексе, который считается самым крупным в Вашингтоне хранилищем радиоактивных материалов, произошла внештатная ситуация. Об этом сообщает CNN.

После того, как произошло частичное обрушение тоннеля, который располагается рядом с хранилищем, были эвакуированы его работники. В самом помещении в момент, когда произошло обрушение, никого не было.

Впоследствии обнаружить утечку радиации не удалось, отмечает Associated Press.

Отметим, что Хэнфордский комплекс использовали в США, чтобы производить плутоний. В настоящее время в нем хранится около 56 млн галлонов радиоактивных отходов и работают более 9 тысяч сотрудников.