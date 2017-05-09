09 мая 2017, 20:45
В США в хранилище радиоактивных веществ произошло ЧП
В США в Хэнфордском комплексе, который считается самым крупным в Вашингтоне хранилищем радиоактивных материалов, произошла внештатная ситуация. Об этом сообщает CNN.
После того, как произошло частичное обрушение тоннеля, который располагается рядом с хранилищем, были эвакуированы его работники. В самом помещении в момент, когда произошло обрушение, никого не было.
Впоследствии обнаружить утечку радиации не удалось, отмечает Associated Press.
Отметим, что Хэнфордский комплекс использовали в США, чтобы производить плутоний. В настоящее время в нем хранится около 56 млн галлонов радиоактивных отходов и работают более 9 тысяч сотрудников.
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