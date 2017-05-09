Минобороны РФ отреагировало на ролик ИГ о «российском шпионе»

Министерство обороны опровергло содержащуюся в распространенном террористами «Исламского государства» (запрещено в РФ) ролике информацию о казни российского военнослужащего. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

«Все военнослужащие Вооруженных сил российской группировки войск в Сирии живы, здоровы и выполняют задачи по борьбе с международным терроризмом в составе своих подразделений», – отметили в ведомстве.

В Минобороны осудили действия СМИ, которые «регулярно тиражируют информационные вбросы международных террористических группировок».

Стоит отметить, что информацию о размещении в интернете ролика ИГ опубликовала мониторинговая SITE Intel Group. В сообщении называлось и имя казненного – им мог оказаться полковник Евгений Петренко.