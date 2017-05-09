МВД заявило о рекордном числе участников акции «Бессмертный полк» в Москве

В МВД насчитали рекордное количество участников акции «Бессмертный полк» в Москве. Об этом сообщается на сайте МВД России.

Как отметили в ведомстве, в шествии приняли участие 850 тысяч человек.

«В Москве завершилась Всероссийская акция "Бессмертный полк", в которой приняли участие 850 тысяч человек», — подвела итоги акции официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Между тем в Санкт-Петербурге в «Бессмертном полке» приняли участие около 700 тысяч человек, сообщает «Фонтанка.ру». На акцию выходил и губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко.