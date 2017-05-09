СМИ сообщили о полетах разведчиков США и Швеции близ границ России 9 мая

У границ Калининградской области провели 9 мая самолеты ВВС США и Швеции, провели совместную разведывательную операцию. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на специализированные сайты.

Так, стартовавший с базы Милденхолл в Великобритании вылетел стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135W с бортовым номером 62-4139 и позывным FEVER51 подлетел к российской границе у Калининградской области со стороны Польши. Он провел трехчасовой полет вдоль южных границ области в польском воздушном пространстве, а также над акваторией Балтийского моря к западу от Балтийска. Разведчик подлетал к российским границам на расстояние около 70–80 км.

Одновременно с авиабазы Малмен в Швеции к российскому побережью на юге Балтики приблизился разведывательный самолет ВВС Швеции Gulfstream 4 с бортовым номером 102002 и позывным SVF622. Он также пролетел вдоль побережья Калининградской области над международными водами Балтики.​