Петербург остался без морского парада

В Петербурге парад в честь 72-й годовщины победы в Великой Отечественной войне прошел без участия заявленных ранее военных кораблей. Об этом сообщает «Интерфакс».

В параде должны были принять участие более десяти кораблей, катеров и судов обеспечения Балтийского флота. Они должны были пройти по акватории Невы.

Пока организаторы парада не называют причин отмены его морской части.

Ранее СМИ сообщили, что заявленные на парад корабли покинули причалы еще несколько дней назад и накануне так и не вернулись обратно. На организацию морского парада власти, между тем, уже потратили 4 млн рублей.