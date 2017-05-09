США продлили санкции против Сирии на год

Президент США Дональд Трамп подписал документ о продлении на год санкций против правительства Сирии. Соответствующий документ опубликован на сайте Белого дома.

Таким образом, продлеваются ограничительные меры Вашингтона против Дамаска, которые вводились в период 2004–2012 годов.

Кроме того, министерство финансов США сообщило о расширении санкций против Сирии после предполагаемой химической атаки в Хан-Шейхуне.