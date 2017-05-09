09 мая 2017, 20:07
США продлили санкции против Сирии на год
Президент США Дональд Трамп подписал документ о продлении на год санкций против правительства Сирии. Соответствующий документ опубликован на сайте Белого дома.
Таким образом, продлеваются ограничительные меры Вашингтона против Дамаска, которые вводились в период 2004–2012 годов.
Кроме того, министерство финансов США сообщило о расширении санкций против Сирии после предполагаемой химической атаки в Хан-Шейхуне.
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