ИГ разместило в интернете видео казни «шпиона» из РФ

Боевики «Исламского государства» (запрещено в РФ) разместили видеозапись, которая, по их словам, демонстрирует казнь офицера российской разведки, захваченного в Сирии. Об этом сообщает SITE Intel Group.

В публикации офицера называют полковником Евгением Петренко.

По данным Reuters, личность убитого, как и сам факт казни пока не подтверждены.

В Минобороны РФ и ФСБ не комментируют данную ситуацию.

Отметим, что террористы уже публиковали видео казни «российского шпиона», засланного в Сирию, в 2015 году.