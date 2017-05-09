09 мая 2017, 12:08
ИГ разместило в интернете видео казни «шпиона» из РФ
Боевики «Исламского государства» (запрещено в РФ) разместили видеозапись, которая, по их словам, демонстрирует казнь офицера российской разведки, захваченного в Сирии. Об этом сообщает SITE Intel Group.
В публикации офицера называют полковником Евгением Петренко.
По данным Reuters, личность убитого, как и сам факт казни пока не подтверждены.
В Минобороны РФ и ФСБ не комментируют данную ситуацию.
Отметим, что террористы уже публиковали видео казни «российского шпиона», засланного в Сирию, в 2015 году.
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