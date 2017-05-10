У Национального депозитария и канала связи SWIFT произошел технический сбой

Часть депозитарных сервисов Национального расчетного депозитария (НРД) и канал связи SWIFT оказались недоступны, сообщает «Интерфакс».

НРД, по данным агентства, называет это техническим сбоем из-за повреждения каналов связи и сообщает, что в настоящее время производятся оперативные переключения систем и сервисов на резервный центр обработки данных.

НРД имеет статус центрального депозитария РФ. Он входит в группу Московская биржа и проводит все биржевые расчеты и большую часть внебиржевых расчетов, обслуживает как российские ценные бумаги (в качестве центрального депозитария), так и иностранные ценные бумаги.