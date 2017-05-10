СК возобновил расследование об издевательствах в отделе полиции «Дальний»

Управление Следственного комитета России по Татарстану возобновило расследование дела бывшего начальника казанского отдела полиции №9 «Дальний» Ильгиза Ахметзянова. Как сообщает РБК, бывшего полицейского обвиняют в превышении должностных полномочий с применением насилия.

Дело было возобновлено 4 мая.

Речь идет о событиях февраля 2011 года, когда по подозрению в хулиганстве в отдел доставили студента Казанского федерального университета Ильдара Ахметшина. По словам студента, его избивали, в том числе сам Ахметзянов.

«Он говорил, что создаст проблемы для моих родителей, если я не признаюсь в совершении преступления. Ахметзянов сначала плюнул на меня, а потом нанес два удара по голове. Он приказал мне встать, снять верхнюю одежду и свитер и нанес три-четыре удара в область грудной клетки. Так и не получив от меня признания, он вышел из камеры и сказал дежурному, чтобы меня посадили на 15 суток», — заявлял студент на допросе.

Расследование в отношении Ахметзянова несколько раз приостанавливалось из-за состояния здоровья бывшего полицейского.

Последний раз, как пишет РБК со ссылкой на материалы дела, это произошло 29 марта 2017 года.

Отдел полиции «Дальний» был расформирован в 2012 году, его сотрудники были позднее осуждены из-за пыток, которые применяли к подозреваемым.

Некоторым подозреваемым полицейские заталкивали бутылку из-под шампанского в задний проход. Один из пострадавших, Сергей Назаров, скончался из-за этого.

В 2014 году полицейские отдела получили от двух до 15 лет колонии. В 2015 году Верховный суд Татарстана снизил сроки восьмерым осужденным.