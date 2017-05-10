В Пентагоне узнали о переброске российской артиллерии в Сирию

В начале недели Россия перебросила в Сирию 21 гаубицу М-30 для помощи сирийской правительственной армии. Об Fox News рассказали источники в Пентагоне.

Они сообщили, что артиллерийские установки были доставлены на базу ВМФ России в сирийском Тартусе.

Ранее в Сирию, по данным телеканала, был направлен российский самолет радиолокационной разведки A-50.

М-30 — это 122-миллиметровые гаубицы образца 1938 года. Это оружие Второй мировой до сих пор стоит на вооружении некоторых стран. В частности, его использует Сирия.