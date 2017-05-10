10 мая 2017, 13:44
В Пентагоне узнали о переброске российской артиллерии в Сирию
В начале недели Россия перебросила в Сирию 21 гаубицу М-30 для помощи сирийской правительственной армии. Об Fox News рассказали источники в Пентагоне.
Они сообщили, что артиллерийские установки были доставлены на базу ВМФ России в сирийском Тартусе.
Ранее в Сирию, по данным телеканала, был направлен российский самолет радиолокационной разведки A-50.
М-30 — это 122-миллиметровые гаубицы образца 1938 года. Это оружие Второй мировой до сих пор стоит на вооружении некоторых стран. В частности, его использует Сирия.
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