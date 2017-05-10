Путин наградил российских офицеров за срыв атаки террористов в Сирии

Группа офицеров Сил специальных операций Минобороны РФ награждена за участие в боевой операции в Сирии. Об этом сообщает РИА Новости.

Командиру группы присвоено звание героя России.

В репортаже показаны четыре человека, стоящие спинами к камере. Один из них, командир, отвечая на вопрос корреспондентов, пояснил, что группа из 16 российских спецназовцев вступила в бой против 300 боевиков.

«Без потерь мы вышли благодаря хорошим укрытиям, позиции. И все-таки у нас хорошее преимущество в вооружении, в том числе тепловизионные прицелы. Все это способствовало нашему успеху», — рассказал он. Командир отряда также отметил мужество военнослужащих, которые четко выполняли поставленные им задачи.

«Только благодаря этим факторам нам удалось выйти из боя без потерь», — заключил он.