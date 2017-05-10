Глава департамента строительства Минобороны заработал в пять раз больше Шойгу

Согласно опубликованным на сайте Минобороны РФ декларациям, самым обеспеченным сотрудником ведомства оказался 39-летний руководитель департамента строительства Максим Ченгаев. Его доход, составивший в 2016 году 51,9 млн рублей, в пять раз превышает годовой заработок министра обороны Сергея Шойгу — 10,6 млн рублей.

В декларации Максима Ченгаева собственность не указана, но при этом в его пользовании находится квартира площадью 109 квадратных метров и земельный участок площадью 1000 квадратных метров.

Наиболее состоятельной в Министерстве обороны оказалась семья замминистра Тимура Иванова, который вместе с супругой заработал 69,7 млн рублей.

Максим Ченгаев был назначен руководителем департамента строительства приказом министра обороны в феврале 2017 года.