Кремль прокомментировал «налог на малодетность»

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался комментировать предложение экспертов о введении налога на бездетность и для малодетных. Об этом сообщает ТАСС.

«Комментария нет, потому что я не понимаю, о чем идет речь», — так Песков прокомментировал просьбу пояснить данную инициативу.

Отметим, что с идеей ввести подобный налог выступил глава Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов. Он заявил о том, что направил президенту Владимиру Путину проект концепции федерального закона «О статусе многодетных семей», который предполагает введение данного налога с целью решить проблему нехватки рабочих кадров и повысить обороноспособность страны.

В Госдуме, Общественной палате и СПЧ проект раскритиковали.