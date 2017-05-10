Трамп уволил главу ФБР Джеймса Коми

Президент США Дональд Трамп уведомил главу ФБР Джеймса Коми «о том, что тот больше не работает и снят с должности». Об этом говорится в пресс-релизе на сайте Белого дома.

В заявлении сказано, что Трамп действовал на основе рекомендаций генпрокурора Джеффа Сешнса и его заместителя Рода Розенстина.

«ФБР — одно из самых уважаемых и важных учреждений нашей страны, и сегодняшний день станет новым началом для жемчужины нашей правоохранительной системы», — отметил президент США.

Поиски нового главы ФБР уже идут, отмечается в заявлении.

Решение об отставке главы ФБР было принято после недавнего выступления Коми в Конгрессе, во время которого он преувеличил количество писем кандидата в президенты Хиллари Клинтон, содержащих секретную информацию, передает CBS News.

Помимо расследования о секретных данных, которые оказались в частной переписке Клинтон Коми возглавлял расследование ФБР о возможных связях соратников Трампа с Россией.

Сам глава ФБР узнал о своей отставке во время выступления перед коллегами в Лос-Анджелесе. Один из его помощников принес Коми записку, где было сказано, что тот уволен. Коми сразу же сообщил об этом собравшимся.