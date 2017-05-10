Путин поздравил избранного президента Южной Кореи

Президент Владимир Путин поздравил в официальной телеграмме политика Мун Чжэ Ина с победой на выборах президента Южной Кореи. Об этом сообщается на сайте Кремля.

По словам Путина, «в России высоко ценят конструктивные отношения с Республикой Корея».

Президент РФ подчеркнул, что он готов к совместной работе по наращиванию двустороннего сотрудничества в различных областях, координации усилий в решении актуальных вопросов международной повестки дня, и выразил уверенность, что наращивание сотрудничества идет в русле укрепления мира, безопасности и стабильности на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии.

Наконец, Путин пожелал Мун Чжэ Ину крепкого здоровья, благополучия и успехов в столь ответственной деятельности главы государства.