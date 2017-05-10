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10 мая 2017, 08:52
Израиль кино некролог

Скончался кинокритик Даниил Дондурей

Даниил Дондурей
Даниил Дондурей
Скриншот видео

Сегодня не стало известного кинокритика Даниила Дондурея. Об этом сообщает режиссер Виталий Манский в своем Facebook.

Напомним, что Дондурей родился в 1948 году. Он учился на факультете теории и истории искусства ленинградской Академии художеств. С 1993 году Дондурей встал во главе редакции журнала «Искусство кино». Кроме того, кинокритик входил в Совет по правам человека при президенте России. Он возглавлял комиссию по культурным правам, образованию и науке и участвовал в работе комиссии по правам журналистов.

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