Скончался кинокритик Даниил Дондурей

Сегодня не стало известного кинокритика Даниила Дондурея. Об этом сообщает режиссер Виталий Манский в своем Facebook.

Напомним, что Дондурей родился в 1948 году. Он учился на факультете теории и истории искусства ленинградской Академии художеств. С 1993 году Дондурей встал во главе редакции журнала «Искусство кино». Кроме того, кинокритик входил в Совет по правам человека при президенте России. Он возглавлял комиссию по культурным правам, образованию и науке и участвовал в работе комиссии по правам журналистов.