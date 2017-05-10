Водитель уборочной машины дал показания по убийству Немцова

Водитель уборочной машины Сергей Будников, который работал вблизи Кремля в момент убийства оппозиционера Бориса Немцова, дал показания. Он заявил, что не слышал звуков выстрелов и не видел людей, убегавших с места преступления, передает «Интерфакс».

«Машина достаточно шумная — никаких звуков я не слышал. Грохот в ней такой стоит, что будь здоров», — сообщил Будников в Московском военном окружном суде.

Он рассказал, что случайно увидел человека, лежащего на Большом Москворецком мосту, когда проезжал мимо.

«Выехал на территорию, поехал по Васильевскому спуску, опустил щетки и начал движение по Москворецкому мосту. Дальше просто ехал и случайно в зеркало посмотрел: увидел, что кто-то лежит, подумал — дай подойду», — рассказал свидетель.

Водитель добавил, что когда заехал на мост, видел только мужчину и женщину, которые шли по нему прогулочным шагом.

Преступников, которые стреляли в Немцова, он не видел.

Водитель также рассказал, что после остановки на мосту он помог спутнице Немцова Анне Дурицкой позвонить в службу спасения.

После этого он сел обратно в машину и продолжил чистить улицы.

«Остановил машину, заглушил оборудование, вышел, обошел с водительской стороны. На встречу бежала девушка, кричала: "Помогите-помогите, стреляли-стреляли!" Она была в шоке, я сказал ей — давайте позвоню в службу. Взял ее телефон, позвонил на 112. На месте потом я еще находился несколько секунд. Я ей отдал телефон, сел в машину и уехал в сторону Болотной площади — продолжил заниматься уборкой территории», — рассказал свидетель.

Немцов был застрелен 27 февраля 2015 года.

По подозрению в убийстве проходят пять чеченских силовиков, включая вероятного исполнителя преступления Заура Дадаева.