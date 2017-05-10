Мемория. Александр Друзь

10 мая 1955 родился Александр Друзь, первый магистр клуба «Что? Где? Когда?»

Личное дело



Александр Абрамович Друзь (62 года) родился в Ленинграде, учился в школе №47, носящей имя Константина Ушинского. В 1975 году окончил Ленинградский индустриально-педагогический техникум ПТО по специальности техник-электрик, мастер производственного обучения. В 1980 году с красным дипломом окончил Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта имени академика В.Н. Образцова по специальности инженер-системотехник.

В телепрограмме «Что? Где? Когда?» впервые появился в 1981 году, и с тех пор выступал в ней без перерывов, что является рекордом игры.

В 2007 году создал компанию «Строй-Ажио», через четыре года – «Транс-Ажио». Компании занимались оптовой торговлей строительными материалами и грузовыми перевозками. Обе компании были проданы в 2012 году, поскольку, по словам Друзя, у него не стало возможности заниматься бизнесом.

Работал руководителем программ на петербургском телеканале «СТО». Канал прекратил своё вещание 5 октября 2015 года и был заменён информационным каналом «Life 78».

Друзь является директором петербургского филиала Международной ассоциации клубов «Что? Где? Когда?».

Чем знаменит

Александр Друзь

Александр Друзь – один из самых известных и старейших игроков телеигры «Что? Где? Когда?». В передаче впервые появился в 1981 году. Шесть раз награждался «Хрустальной совой» как лучший игрок клуба (1990, 1992, 1995, 2000, 2006, 2012). В 2011 году как лучший игрок клуба получил «Бриллиантовую сову». В 1995 году первым из знатоков получил звание магистра.

Единственный трехкратный чемпион мира по спортивному (нетелевизионному) «Что? Где? Когда?». В составе команды «Троярд» выиграл самый первый чемпионат мира по «Что? Где? Когда?», состоявшийся в 2002 году.

Команда «Транссфера» под руководством Друзя 9 раз завоевывала Кубок губернатора Санкт-Петербурга.

Чемпион телевизионной игры «Брэйн ринг» в 1990, 1991, 1994 и 2010 годах. В телеигре «Своя игра» выигрывал «Линейные игры» (1995), «Суперкубок» (2003), установил абсолютный рекорд результативности за одну игру — 120 001 рубль. Всего сыграл в «Своей игре» 35 игр, одержав 29 побед.

О чем надо знать

С 1991 Александр Друзь занимается преподаванием. Работал в 171-й французской гимназии и в физико-математическом лицее № 239, где учились обе его дочери – Инна и Марина. До сих пор проводит там школьные турниры по ЧГК. Кроме того, организовывал ряд школьных турниров как городского, так и международного значения.

Прямая речь

Об игре: «Игровые навыки очень помогают в повседневной жизни. За 25 лет я научился работать в команде, быстро реагировать и оценивать ситуацию, быстро принимать решения и их реализовать».

О воспитании детей: «Главное, относитесь к ребенку как к личности с самого первого дня его жизни. Старайтесь понять, чего он хочет, не ущемляйте его желаний и потребностей. Не оставляйте ни одного вопроса без ответа. А еще – ни в коем случае нельзя перекладывать воспитание детей на ясли, садик или школу. Общайтесь с ребенком, читайте ему книги. Мы, например, начали читать дочкам книги с трехмесячного возраста».

О книгах: «После уплаты налогов выигрыш распределялся на всю команду, и его едва хватало на проезд, гостиницу и покупку книг. Интернет никогда не вытеснит книги. Так же, как кино не вытеснило театр, а фотография – живопись. Хорошие книги – это произведения искусства, и когда берешь в руки качественно изданную, прекрасно проиллюстрированную, отлично написанную книгу – получаешь большое удовольствие. Никакой интернет этого не заменит».

О мужском и женском мышлении: «Я помню случаи, когда женщины за доли секунды приходили к версии ответа, до которой мужчины не додумались, даже если думали бы год! И наоборот, мужчина выдает правильный ответ, а женщина так и не понимает – как такое может быть? Ну мыслит она по-другому!»

О популярности: «Иногда узнают и понимают, кого узнали, а иногда не понимают и спрашивают, например, не учился ли я в воронежском лесотехникуме. К узнаванию на улице отношусь спокойно. Если просят автограф – даю».

6 фактов об Александре Друзе

В 1982 году Александр Друзь стал первым знатоком, который был дисквалифицирован за подсказку игрокам.

За заслуги в области образования Друзь награжден медалью «В память 300-летия Санкт-Петербурга».

В мае 2013 года в эфире программы «Вечерний Ургант» Друзь заявил, что прекратит играть в «Что? Где? Когда?» после того, как сыграет свою сотую игру в телеклубе. Однако 15 сентября 2016, во время ответов на вопросы пользователей соцсети «ВКонтакте», сказал, что это была шутка.

5 апреля 2008 года Александр Друзь стал одним из российских участников эстафеты Олимпийского огня.

Друзь пробовал свои силы в игре «Кто хочет стать миллионером?», но не смог ответить на вопрос о том, как называется подпись уличного художника под граффити.

Обе дочери Александра Друзя также играют в «Что? Где? Когда?» и являются обладательницами «Хрустальных сов».

Материалы об Александре Друзе



Официальный сайт Александра Друзя

Игровой рейтинг Александра Друзя

Статья об Александре Друзе в Википедии