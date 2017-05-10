Стали известны победители первого полуфинала «Евровидения»

В Киеве прошел первый полуфинал «Евровидения», победителями которого стали исполнители из Молдавии, Азербайджана, Греции, Швеции, Португалии Польши, Армении, Австралии, Кипра и Бельгии. Об этом сообщается на сайте конкурса.

В полуфинале также выступила победительница «Евровидения-2016» украинская певица Джамала. Она исполнила две песни — «Заманили» и «1944». Вторая композиция была признана лучшей на прошлогоднем конкурсе.

Второй полуфинал «Евровидения-2017» пройдет 11 мая. Финал состоится 13 мая.

Россия в этом году не участвует в конкурсе.