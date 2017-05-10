В Москве начали включать отопление из-за холодов

В Москве возобновляется подача тепла в жилые дома и на объекты социальной сферы, сообщили «Интерфаксу» в ПАО «Московская объединенная энергетическая компания».

Там отметили, что отопление потребителям будет включено до конца дня.

Согласно правилам, отопительный период в Москве завершается, если средняя температура воздуха за сутки составляет более 8 градусов. И это происходит в течение пяти суток подряд с тенденцией к повышению.

Отключать тепло в столице начали 1 мая.

Однако с 3 мая в столичный регион пришло резкое похолодание, дождь и снег.

В ночь на 11 мая синоптики обещают похолодание до ноля градусов

9 мая в Москве уже перенесли отключение горячей воды в жилых домах из-за погодных условий.