В Кремле назвали темы переговоров Лаврова и Трампа

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что встреча главы МИД Сергея Лаврова с президентом США Дональдом Трампом станет продолжением телефонного разговора глав двух государств. Об этом сообщает РИА Новости.

Как уточнил Песков, на повестке будут вопросы, связанные с сотрудничеством по борьбе с терроризмом. При этом официальный представитель Кремля не стал говорить, есть ли в планах Москвы встреча президента РФ Владимира Путина со своим американским коллегой. «Пока каких-то конкретных договоренностей нет. Прикидки есть, как мы говорили раз сто, сто пятьдесят», — цитирует агентство слова Пескова.

Ранее в среду Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности России вопросы российско-американских отношений перед встречей Лаврова с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном и президентом США Дональдом Трампом.

10 мая президент США Дональд Трамп примет в Белом доме главу МИД России Сергея Лаврова. Ранее в Белом доме обнародовали расписание президента, в котором встреча с Лавровым запланирована на 10:30 вашингтонского времени (17:30 по Москве).