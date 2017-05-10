Трамп принял Лаврова в Белом доме

В Вашингтоне президент США Дональд Трамп принял министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Об этом сообщается в официальном твиттере российского МИДа.

Встреча проходит в Белом доме в закрытом для прессы режиме.

Отметим, до этого Лавров встретился с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.