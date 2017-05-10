10 мая 2017, 18:07
Трамп принял Лаврова в Белом доме
В Вашингтоне президент США Дональд Трамп принял министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Об этом сообщается в официальном твиттере российского МИДа.
Встреча проходит в Белом доме в закрытом для прессы режиме.
#Lavrov - @realDonaldTrump meeting has just started | В Овальном кабинете началась встреча С.Лаврова с Д.Трампом#RussiaUSA #РоссияСША pic.twitter.com/7raFrkWhiC— MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) 10 мая 2017 г.
Отметим, до этого Лавров встретился с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.
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