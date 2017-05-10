Путин поручил проработать идею о снижении акцизов на медовуху

Президент России Владимир Путин поручил премьер-министру Дмитрию Медведеву разработать предложения о целесообразности снижения акциза на медовуху. Соответствующее распоряжение, данное по итогам встречи с представителями деловых организаций Новгородской области, опубликовано на сайте Кремля.

Правительству Российской Федерации поручено представить предложения «о целесообразности отнесения к сельскохозяйственной продукции медовухи, произведенной из российского сырья и обладающей в этой связи характерными потребительскими свойствами, а также установления в отношении нее пониженной ставки акциза», — говорится в поручении президента.

В настоящее время медовуха относится к алкогольной продукции, в связи с чем акциз на нее вырос более чем вдвое - до 21 рубля за литр. Статус сельхозпродукции позволит производителям медовухи претендовать на налоговые льготы и субсидии в рамках господдержки аграриев.

Напомним, что в 2013 году Медведев вывел из разряда алкогольных продуктов виноградные, шампанские и игристые вина, включив их в перечень сельскохозяйственной продукции.