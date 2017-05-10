В Омской области плиту с именами погибших бойцов использовали для ремонта дороги

В нескольких группах «ВКонтакте», посвященных Омску, появились фотографии и видео из поселка Кормиловка Омской области, на которых показана яма, заделанная разрушенной плитой с выбитыми на ней именами.

На это обратило внимание издание «НГС Омск».

Предположительно, на плите выбиты имена погибших в Великой Отечественной войне.

В администрации Кормиловки изданию заявили, что снимки постановочные. Однако автор фотографий и видео Алена Шишкова рассказала «НГС Омск», что увидела эту яму 9 мая, когда приехала навестить в поселке бабушку.

Управление Следственного комитета по Омской области начало расследование инцидента. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«В ходе проверки будут проверены опубликованные сведения, установлены все обстоятельства и причины случившегося, а также ответственные лица, действиям которых будет дана правовая оценка», — говорится в сообщении.