10 мая 2017, 10:05
После участия Додона в параде Победы Россия разрешила импорт молдавских вин
Роспотребнадзор отменил запрет на ввоз в Россию 20 видов молдавских вин, сообщается на сайте ведомства.
Такое решение было принято после исследования образцов винодельческой продукции комбината по производству вин «Крикова» (SA «Cricova»), говорится в сообщении.
Россия приостановила импорт молдавских вин с сентября 2013 года. К тому времени, как отмечает РБК, их доля на российском рынке составляла около 5%.
До 2006 года, когда Роспотребнадзор ввел первый запрет на молдавские вина, они занимали более 60% рынка России.
Президент Молдавии Игорь Додон 9 мая приезжал в Москву. Он, как отмечает «Интерфакс», был единственным иностранным лидером на параде Победы.
Обсудите в соцсетях
Loading...
Новое