После участия Додона в параде Победы Россия разрешила импорт молдавских вин

Роспотребнадзор отменил запрет на ввоз в Россию 20 видов молдавских вин, сообщается на сайте ведомства.

Такое решение было принято после исследования образцов винодельческой продукции комбината по производству вин «Крикова» (SA «Cricova»), говорится в сообщении.

Россия приостановила импорт молдавских вин с сентября 2013 года. К тому времени, как отмечает РБК, их доля на российском рынке составляла около 5%.

До 2006 года, когда Роспотребнадзор ввел первый запрет на молдавские вина, они занимали более 60% рынка России.

Президент Молдавии Игорь Додон 9 мая приезжал в Москву. Он, как отмечает «Интерфакс», был единственным иностранным лидером на параде Победы.